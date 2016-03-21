سيناء.. ضبط سيارة محملة بـ22 برميل مواد متفجرة

قال المتحدث العسكري المصري العميد محمد سمير، إنه في إطار جهود القوات المسلحة المتواصلة لاقتلاع جذور التطرف والإرهاب ومنع عمليات التهريب إلى داخل البلاد، وأثناء قيام قوات الجيش الثالث الميداني بتنفيذ كمين غير مدبر بمنطقة (أم قطف) بالقسيمة في سيناء تم الاشتباه في إحدى سيارات النقل المحملة بمواد البناء (السن) وبتفتيشها عثر بداخلها على (عدد "100" اسطوانة حديدية تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة - عدد "119" برميلا بلاستيكا يحتوي على حمض الكبريتيك - عدد "22" برميل يحتوي على مادة شديدة الانفجار - عدد "22" جركن تنر - عدد "22" شيكارة بها مادة C4 شديدة الانفجار ) وضبط عدد (2) فرد من مستقلي السيارة.

وأضاف المتحدث العسكري في بيان الاثنين، أنه تم إحالة الواقعة وتسليم المضبوطات إلى جهات الاختصاص وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.