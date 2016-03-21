مصر.. عزل 15 قاضيا أيدوا جماعة الإخوان

قالت مصادر قضائية إن مجلساً تأديبياً بمصر أصدر اليوم الاثنين حكما نهائيا وباتا بعزل 15 قاضياً أيدوا جماعة الإخوان المسلمين.

وقال مصدر إن المجلس الأعلى لتأديب القضاة قال في أسباب الحكم "ثبت من خلال سيديهات (أسطوانات مدمجة) وفيديوهات وصحف أنهم أدلوا بتصريحات سياسية وانضموا إلى جماعات سياسية، بما يخالف لوائح العمل في السلطة القضائية".

وكان المحكوم عليهم وعشرات القضاة الآخرون قد انضموا إلى جماعة سمت نفسها (قضاة من أجل مصر) أيدت جماعة الإخوان بعد ثورة يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك بعد 30 سنة في الحكم.

وقال المصدر إن المجلس الأعلى لتأديب القضاة أرجأ الحكم بشأن 55 قاضياً آخرين إلى 28 مارس.