مصر.. أسماء القضاة المعزولين بسبب تأييدهم للإخوان

كشف مصدر قضائي أسماء القضاة الذين صدر حكم تأديبي بعزلهم من مناصبهم لتأييدهم جماعة الإخوان والبالغ عددهم 15 قاضيا.

وأضاف أن القائمة شملت حسن النجار محافظ الشرقية في عهد الإخوان ورئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة، وأحمد الخطيب مستشار بمحكمة استئناف القاهرة، ومحمد ناجي دربالة نائب رئيس محكمة النقض، ونور الدين يوسف عبدالقادر رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة، ومحمد عبدالحميد حمدي قاضٍ بمحكمة استئناف المنصورة، وأسامة عبدالرؤوف مستشار بمحكمة استئناف الإسكندرية، وحاتم مصطفى إسماعيل قاضٍ بمحكمة استئناف القاهرة، وأيمن مسعود علي قاضٍ بمحكمة استئناف الإسكندرية، ومحمد وائل فاروق رئيس استئناف بمحكمة استئناف المنصورة، وعلاء الدين مرزوق رئيس محكمة بمحكمة استئناف القاهرة، ومحمد الأحمدي مسعود رئيس محكمة بالأقصر، وبهاء طه حلمي الجندي رئيس استئناف بمحكمة استئناف طنطا، ومحمد عوض عبدالمقصود عيسى رئيس استئناف بمحكمة استئناف الإسكندرية، وهشام حمدي اللبان بمحكمة شمال القاهرة، وأيمن الورداني رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة.

وكان المجلس الأعلى لتأديب القضاة قرر الاثنين عزل القضاة الـ15 لتأسيسهم حركة "قضاة من أجل مصر" التي أيدت جماعة الإخوان، فيما تم تأجيل الحكم بشأن 55 قاضياً آخرين إلى 28 مارس.