مصر.. البرادعي يختفي من المناهج في ظروف غامضة

قررت وزارة التعليم المصرية، الاثنين، التحقيق في واقعة حذف اسم محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق من المناهج الخاصة بالصف الخامس الابتدائي.

اسم البرادعي كان مقررا في كتاب الأنشطة للصف الخامس الابتدائي، لتعريف الطلاب بالمصريين الحاصلين على جائزة نوبل وهم: الأديب الراحل نجيب محفوظ، والرئيس الراحل أنور السادات، والدكتور أحمد زويل، والدكتور محمد البرادعي، وكان ذلك في الفصل الدراسي الأول، لكن الطلاب والمعلمين فوجئوا في الفصل الدراسي الثاني بحذف اسم البرادعي وبقاء كل من الراحل الأديب محفوظ، والرئيس الراحل السادات، والدكتور زويل فقط.

وزارة التربية والتعليم أصدرت بيانا رسميا قالت فيه إنها لم تعط أي تعليمات بحذف اسم الدكتور البرادعي نائب رئيس الجمهورية السابق من كتاب اللغة العربية للصف الخامس الابتدائي، وإنه تم إحالة الموضوع للدراسة لتحديد الأسباب والمسؤولية.

وأضافت الوزارة أن جميع المناهج التي تدرس في العام الحالي 2015/2016 تمت مراجعتها وطباعتها من خلال لجان تم تشكيلها بموافقة الوزير السابق محب الرافعي، مشيرة إلى أن الوزير الحالي الهلالي الشربيني لم يعط أي تعليمات أو توجيهات بحذف أو إضافة أي معلومات لهذه المناهج بعد أن تم تكليفه في 19/9/2015.

بشير حسن، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم قال إن صورة البرادعي كانت ضمن نشاط وليس درسا مقررا على الطلاب، وتم حذفها بناء على شكاوى وصلت لمركز تطوير المناهج، مؤكدا أنه جارٍ التحقيق في تلك الواقعة.

وزير التعليم السابق محب الرافعي فجر مفاجأة أخرى حيث دافع عن نفسه وقال إنه ليس مسؤولا أيضا عن حذف اسم وصورة البرادعي.

وأكد الرافعي أن الوزير الحالي الهلالي الشربيني، هو المسؤول عن مراجعة وطباعة الكتب الدراسية.

واتهم الرافعي في تصريحات لصحيفة "البوابة" الوزارة بأنها تحاول أن تتبرأ من مسؤولية حذف اسم البرادعي بإلقاء المسؤولية كاملة عليه، بدعوى أنه من شكّل لجان مراجعة المناهج، وأنه من أمر بطباعة الكتب بعد حذف اسم البرادعي، نافيا بشدة أن تكون اللجان التي شكلها لمراجعة كتب الفصل الدراسي الأول قد عرضت عليه أو تطرقت بأي شكل لاسم الدكتور البرادعي.

وقال الرافعي إن اللجان التي شكلها لمراجعة المناهج كانت تخص كتب الفصل الدراسي الأول فقط، ولم تتم مراجعة كتب الفصل الدراسي الثاني لأنه رحل عن الوزارة في بداية سبتمبر الماضي، مشيرا إلى أن اللجان التي كان قد شكلها وقت توليه الوزارة كانت مؤقتة وغير دائمة، بمعنى أن مسؤوليتها انتهت بمراجعة كتب الفصل الدراسي الأول.