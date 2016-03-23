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مصر.. 10 وزراء جدد يؤدون اليمين القانونية

المصدر: القاهرة - أشرف عبد الحميد
الرئيس السيسي يجتمع مع الوزراء والنواب الجدد بحضور رئيس الوزراء
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أدى الوزراء الجدد في مصر اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، وذلك بمقر قصر الاتحادية بالقاهرة. ويشمل التعديل بحكومة المهندس شريف إسماعيل:

*جلال سعيد.. وزيراً للنقل

*داليا خورشيد.. وزيرة للاستثمار

*خالد العناني.. وزيراً للآثار

*عمرو الجارحي.. وزيراً للمالية

*يحيى راشد.. وزيراً للسياحة

*محمد عبدالعاطي.. وزيراً للري

*محمد محمود سعفان.. وزيراً للقوى العاملة

*أشرف محمود قدري.. وزيراً لقطاع الأعمال العام

*المستشار حسام عبدالرحيم.. وزيراً للعدل

*شريف فتحي.. وزيراً للطيران المدني

كما تم تعيين 4 نواب للوزراء وهم:

*الدكتور محمد أحمد محمد معيط.. نائباً لوزير المالية للخزانة العامة

*الدكتورة نهال مجدي أحمد فهمي المغربل.. نائباً لوزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري

*عمرو إبراهيم عبدالسلام المنير.. نائباً لوزير المالية للسياسات الضريبية

*أحمد أشرف علي كوجك.. نائباً لوزير المالية للسياسات المالية

صورة جماعية للرئيس السيسي ورئيس الحكومة مع الوزراء والنواب الجدد صورة جماعية للرئيس السيسي ورئيس الحكومة مع الوزراء والنواب الجدد

كلمات دالّة

#مصر, #القاهرة, #مجلس الوزراء, #تعديل وزاري, #شريف اسماعيل

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