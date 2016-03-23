مصر.. 10 وزراء جدد يؤدون اليمين القانونية

أدى الوزراء الجدد في مصر اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، وذلك بمقر قصر الاتحادية بالقاهرة. ويشمل التعديل بحكومة المهندس شريف إسماعيل:
*جلال سعيد.. وزيراً للنقل
*داليا خورشيد.. وزيرة للاستثمار
*خالد العناني.. وزيراً للآثار
*عمرو الجارحي.. وزيراً للمالية
*يحيى راشد.. وزيراً للسياحة
*محمد عبدالعاطي.. وزيراً للري
*محمد محمود سعفان.. وزيراً للقوى العاملة
*أشرف محمود قدري.. وزيراً لقطاع الأعمال العام
*المستشار حسام عبدالرحيم.. وزيراً للعدل
*شريف فتحي.. وزيراً للطيران المدني
كما تم تعيين 4 نواب للوزراء وهم:
*الدكتور محمد أحمد محمد معيط.. نائباً لوزير المالية للخزانة العامة
*الدكتورة نهال مجدي أحمد فهمي المغربل.. نائباً لوزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري
*عمرو إبراهيم عبدالسلام المنير.. نائباً لوزير المالية للسياسات الضريبية
*أحمد أشرف علي كوجك.. نائباً لوزير المالية للسياسات المالية