مصر.. 10 وزراء جدد يؤدون اليمين القانونية

أدى الوزراء الجدد في مصر اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، وذلك بمقر قصر الاتحادية بالقاهرة. ويشمل التعديل بحكومة المهندس شريف إسماعيل:

*جلال سعيد.. وزيراً للنقل

*داليا خورشيد.. وزيرة للاستثمار

*خالد العناني.. وزيراً للآثار

*عمرو الجارحي.. وزيراً للمالية

*يحيى راشد.. وزيراً للسياحة

*محمد عبدالعاطي.. وزيراً للري

*محمد محمود سعفان.. وزيراً للقوى العاملة

*أشرف محمود قدري.. وزيراً لقطاع الأعمال العام

*المستشار حسام عبدالرحيم.. وزيراً للعدل

*شريف فتحي.. وزيراً للطيران المدني

كما تم تعيين 4 نواب للوزراء وهم:

*الدكتور محمد أحمد محمد معيط.. نائباً لوزير المالية للخزانة العامة

*الدكتورة نهال مجدي أحمد فهمي المغربل.. نائباً لوزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري

*عمرو إبراهيم عبدالسلام المنير.. نائباً لوزير المالية للسياسات الضريبية

*أحمد أشرف علي كوجك.. نائباً لوزير المالية للسياسات المالية