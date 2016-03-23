مصر تعيد جثمان المصري القتيل بفنزويلا و4 مصابين

أعادت مصر جثمان الشاب القتيل الذي لقي مصرعه على يد مسلحين بفنزويلا و4 آخرين إلى القاهرة.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن السفارة المصرية في فنزويلا أنهت إجراءات شحن جثمان المواطن عبدالرحمن إسماعيل السيد حسن، الذي توفي إثر تعرضه لحادث سطو مسلح لدى وصوله مطار كاراكاس في فنزويلا، حيث كان يعمل في شركة ماريدايف أوف شور بروجيكتس.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية أن السفارة قامت بتسليم الشركة كافة المستندات الخاصة باستلام الجثمان، وذلك للقيام بالإجراءات اللازمة تمهيدا لشحن الجثمان إلى مصر، حيث أفادت الشركة بأنه سيتم نقل الجثمان إلى المركز الإسلامي الإبراهيمي في كاراكاس للصلاة على الفقيد صباح غد الخميس، ثم شحنه إلى مصر في نفس اليوم. كما سيقوم مندوبان عن الشركة بالتنسيق مع والد الفقيد أو من يمثل العائلة بتسلم الجثمان في مطار القاهرة، تمهيدا لنقله إلى الإسكندرية لإتمام إجراءات الدفن.