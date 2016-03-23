10 وزراء جدد بحكومة إسماعيل واستحداث وزارة جديدة

أكدت مصادر للعربية.نت، أن التعديل الوزاري المزمع إجراؤه بحكومة المهندس شريف إسماعيل، يشمل 10 وزراء جدد، وسيقوم الوزراء الجدد بحلف اليمين الدستورية غدا الواحدة ظهرا بقصر الاتحادية.

وأضافت المصادر أن وزراء الداخلية والصحة والتعليم والتعليم العالي باقون بالوزارة الجديدة، أما وزراء الاستثمار والسياحة والمالية على رأس المغادرين.

وأكدت المصادر أن هناك استحداثاً لوزارة جديدة لم يتم الكشف عن اسمها حتى الآن، كما أن من بين الوزراء الجدد وزيرة ونائبة وزير.

وفيما يخصّ وزارة الإعلام، التي أثير الجدل بشأنها أخيراً، قالت المصادر إنه لا عودة لوجود وزير للإعلام، لأن الدستور لم ينص عليها، ما يغلق الجدل الذي ثار أخيرا عن نية عودتها.