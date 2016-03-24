أنصار مبارك يلتقطون أحدث سيلفي معه

أخطرت وزارة الداخلية المصرية محكمة النقض، اليوم الخميس، بصعوبة وتعذر تغيير مقر محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك بأكاديمية الشرطة، وهو ما يعني أن تقوم المحكمة بمحاكمته في دار القضاء العالي أو أكاديمية الشرطة في الجلسة القادمة المقرر لها 7 ابريل.

وتسلمت المحكمة إخطارا رسميا من وزارة الداخلية بعدم قدرتها على توفير مكان مناسب أمنيا لإجراء جلسة إعادة محاكمة مبارك في القضية المعروفة إعلاميا بقتل المتظاهرين، وكانت قد طلبت تخصيص مكان مستقل مناسب في القاهرة لإجراء المحاكمة وغيرها من المحاكمات التي يتعذر نظرها بدار القضاء العالي بوسط القاهرة بوسيلة نقل عادية لخطورة حالة مبارك الصحية، ولأنه يحتاج إلى متابعة طبية مستمرة.

من جانب آخر، احتفل مبارك مع أنصاره في مستشفى المعادي العسكري بذكرى تحرير طابا والذي يوافق 19 مارس من كل عام.

وقال كريم حسين، مؤسس صفحة "أنا آسف ياريس" وأحد الذين شاركوا مبارك الاحتفال والتقاط سيلفي معه لـ"العربية.نت" إن مبارك هو الذي حرر طابا ويستحق أن يحتفل بهذه المناسبة وسط محبيه وأنصاره، مضيفا أن الرئيس الأسبق ظهر بحالة صحية جيدة ومعنويات مرتفعة للغاية.