مصر تصفي قتلة الطالب الإيطالي

أعلنت وزارة الداخلية المصرية مساء الخميس أن الشرطة عثرت على حقيبة بها متعلقات للباحث الإيطالي جوليو ريجيني بحوزة عصابة إجرامية، قتل أفرادها في تبادل لإطلاق النار في وقت سابق اليوم الخميس.



وعثر على جثة ريجيني (28 عاما) قرب القاهرة الشهر الماضي، وكان بها آثار تعذيب.





وفي وقت سابق الخميس، أكدت أجهزة الأمن المصرية قتل عناصر عصابة تخصصت في اختطاف الأجانب وسرقتهم بالإكراه.

وصرح مسؤول مركز الإعلام الأمني أنه صباح اليوم الخميس تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من استهداف تشكيل عصابي بنطاق القاهرة الجديدة تخصص في انتحال صفة ضباط شرطة واختطاف الأجانب وسرقتهم بالإكراه.

وقال إنه حال الضبط تم تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة، ما أسفر عن مصرع عناصر التشكيل وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

بيان وزارة الداخلية

صرح مسؤول المركز الإعلامي الأمني بوزارة الداخلية أنه في ضوء تمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة صباح اليوم 24 الجاري من استهداف تشكيل عصابي بنطاق القاهرة الجديدة، تخصص في انتحال صفة ضباط شرطة واختطاف الأجانب وسرقتهم بالإكراه، ومصرعهم جميعاً عقب تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع قوات الشرطة. فقد تبين من الفحص أنه إزاء تعدد بلاغات السرقة بالإكراه وانتحال الصفة في عدد من المناطق، فقد تم تشكيل فريق بحث على أعلى مستوى لكشف غموض تلك الحوادث، والذي أسفرت جهوده عن وجود تشكيل عصابي وراء ارتكاب تلك الجرائم، وأن عناصره هم كل من:

1. "طارق سعد عبدالفتاح" سن 52، ومقيم بدائرة مركز شرطة كفر صقر بالشرقية ومحل إقامة آخر بالقليوبية، مسجل شقي خطر "نصب" سبق اتهامه في 24 قضية متنوعة، ومحكوم عليه في 5 قضايا متنوعة بالحبس 4 سنوات.

2. نجل الأول "سعد طارق سعد" سن 26 .

3. "مصطفى بكر عوض" سن 60، ومقيم بدائرة قسم شرطة أول السلام، مسجل شقي خطر "نصب وسرقات عامة" سبق اتهامه فى 20 قضية متنوعة.

4. "صلاح علي سيد"سن 40، ومقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية، مسجل شقي خطر "نصب" سبق اتهامه في 11 قضية.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة لضبط المتهمين المذكورين وحال سيرهم بالسيارة رقم ( ق ف 871 ميكروباص ) بدائرة قسم شرطة أول القاهرة الجديدة ولدى مشاهدتهم للقوات قاموا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه قوات الشرطة فبادلتهم، مما أسفر عن مصرعهم وحدوث تلفيات بسيارات الشرطة من جراء إطلاق الأعيرة النارية، حيث تبين أن السيارة الميكروباص مزودة بستائر لحجب الرؤية وعُثر بداخلها على (جثة أحد الأشخاص مجهول الهوية في العقد الثالث من العمر بها طلق ناري "جار تحديد شخصيته") .

كما عثر على: (بندقية آلية عيار 7,62×39 - 12 طلقة من ذات العيار - طبنجة عيار 9 مللي، طلقتين من ذات العيار – بطاقتي تحقيق شخصية عسكري مزورتين منسوب صدورهما لوزارة الداخلية – صاعق كهربائي – 4 هواتف محمولة خاصة بالمتهمين المتوفين).

وقد أكدت المعلومات والتحريات قيام عناصر التشكيل بارتكاب (9) وقائع سرقات بالإكراه بدائرة قسمي شرطة أول مدينة نصر وأول القاهرة الجديدة، وذلك على النحو التالي :-

1. سرقة مبلغ ( 3000 دولار – 600 جنيه مصري ) من " راشيد . ج " يحمل جنسية دولة نيجيريا.

2. سرقة مبلغ ( 5 آلاف يورو – 2000 جنيه مصري – مشغولات ذهبية ) من "كارلوس. م " يحمل جنسية دولة البرتغال .

3. سرقة مبلغ ( 10 آلاف دولار ) من " دايفيد . ك" يحمل جنسية دولة إيطاليا.

4. سرقة مبلغ ( 20 ألف جنيه – 480 دولاراً ) من المواطن " هشام . ف . ع" .

5. سرقة مبلغ ( 20 ألف دولار ) من المواطن " محمود . م . ع " .

6. سرقة ( 3 هواتف محمول ) من المواطن " عماد . ع . إ " .

7. سرقة ( مبلغ مالى – شيك ) من المواطن " محمد . س . أ " .

8. سرقة مبلغ ( 140 ألف جنيه ) من المواطن " ساهر . س . إ " .

9. سرقة مبلغ ( 13100 جنيه ) من المواطن " شهاب . أ . م " .

وبالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام ومديرية أمن القليوبية تم استهداف محل إقامة شقيقة المتهم الأول المدعوة/ رشا سعد عبدالفتاح، سن 34، ومقيمة بالقليوبية، والتي أكدت التحريات تردده عليها في أوقات مختلفة، وأنها على علم بنشاط شقيقها الإجرامي واحتفاظه بنصيبه من متحصلات جرائمه طرفها، حيث أمكن ضبطها وبصحبتها "مبروكة أحمد عفيفى الخالع" سن 48 (زوجة المتهم الأول) .

كما عثر بداخل المسكن على حقيبة هاند باج حمراء اللون عليها علم دولة إيطاليا بداخلها (محفظة جلد بنية اللون بها جواز سفر بإسم / جوليو ريجينى مواليد 1988، كارنيه الجامعة الأميركية الخاص به وعليه صورة الشخصية ومدون به باللغة الإنجليزية باحث مساعد، كارنيه جامعة كامبريدج خاص به، فيزا كارت خاصة به، 2 هاتف محمول – كما عثر على حافظة جلدية حريمي مدون عليها باللغة الإنجليزية عبارة LOVE، ومبلغ 5 آلاف جنيه، قطعة داكنة تشبه مخدر الحشيش وزنت 15 غراما ، ساعة يد حريمى سوداء اللون ، ثلاث نظارات شمسية) .

وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات أيداها وأقرا بأن المضبوطات من متحصلات نشاط المتهمين.

وبسؤال الزوجة اعترفت أن هذه الحقيبة تخص زوجها المدعو "طارق"، ولا تعلم عنها شيئاً وأنها كانت بحيازته مساء أمس 23 الجاري أثناء تواجده بالمنزل.

تم تحريز المضبوطات وعرضها على النيابة العامة، ومعاينة موقع الحادث بمعرفة نيابة التجمع وسؤال المذكورين بمعرفة نيابة شبرا الخيمة أول.

هذا وقد تم إخطار الجانب الأمني الإيطالي بما توصلت إليه الأجهزة الأمنية.