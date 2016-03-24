اتفاق بين دول "الساحل والصحراء" على مواجهة الإرهاب

بدأ وزراء دفاع أو ممثلو 27 دولة إفريقية من تجمع الساحل والصحراء (سين-صاد) الخميس في مصر اجتماعا يهدف إلى تعزيز التعاون بينهم في المجال الأمني وخصوصا مكافحة الإرهاب.

وسيركز اجتماع سين-صاد الذي يضم 28 دولة إفريقية منذ تأسيسه في طرابلس بليبيا عام 1998، على الأمن، ووضع على جدول أعماله مشروعي اتفاقيتين حول "التعاون الأمني" وإنشاء "آلية لتجنب وإدارة وتسوية النزاعات"، بحسب ما أكد الأمين العام لتجمع الساحل والصحراء النيجيري إبراهيم ساني أباني على الموقع الرسمي لتجمع الساحل والصحراء.

وقال ساني اباني في كلمته الافتتاحية امام الاجتماع في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر في مصر إن "الوضع الأمني في منطقة الساحل والصحراء مقلق للغاية خصوصا بسبب انتشار الأسلحة بشكل غير مشروع وتهريب المخدرات والإرهاب".

وبحسب وزارة الدفاع المصرية التي تنظم هذا الاجتماع، يشارك وزراء أو ممثلو 27 دولة في اجتماع شرم الشيخ الذي يستمر يومين والذي سبقته لقاءات تحضيرية الثلاثاء والأربعاء ضمت كبار موظفين وعسكريين من الدول الأعضاء.

وأكد ساني اباني أن الوزراء سيناقشون "مشروعات اتفاقات" تعرض تاليا على رؤساء دول تجمع سين-صاد، من دون أن يدلي بمزيد من الايضاحات.

وشدد على أن "الارهاب لا يعرف الحدود" بين الدول مشيرا في هذا الصدد إلى تنظيم القاعدة في المغرب العربي وحركة الشباب الصومالية وجماعة بوكو حرام النيجيرية وتنظيم داعش.

وأضاف أنه "لا تستطيع أي دولة مواجهته بمفردها بل يتطلب الامر تحركا منسقا ومتفقا عليه". وتابع "يتعين علينا أن نضع آليات لتجنب النزاعات وحلها، هذا هو جوهر هذا الاجتماع".