الجيش المصري: مقتل 60 إرهابيا في سيناء

قال الجيش المصري إنه قتل 60 "إرهابيا" اليوم الجمعة في محافظة شمال سيناء في إشارة إلى جماعة أنصار بيت المقدس التي بايعت تنظيم داعش.

وفي بيان نشر بصفحة المتحدث العسكري على فيسبوك قال الجيش إن العمليات التي نفذها اليوم الجمعة ضد مقاتلي "داعش سيناء" شملت قصفا جويا لمخابئهم وأسفرت أيضا عن إصابة 40 من مقاتلي الجماعة.

ولم تصدر الجماعة أي بيان عن عمليات الجيش المصري ضدها اليوم لكن جاء في صفحة مؤيدة لها على تويتر "الوضع خطير جدا والطيران المصري يقصف بشكل غير مسبوق".

وقال بيان الجيش "قامت اليوم الجمعة... عناصر قوات مكافحة الإرهاب تعاونها القوات الجوية بملاحقة العناصر الإرهابية وتوجيه ضربات مؤثرة للبؤر الإرهابية جنوبي مدينتي رفح والشيخ زويد."

وأضاف أن القوات تمكنت من "القضاء على 60 فردا إرهابيا وإصابة 40 آخرين."