مصر.. حبس أقارب زعيم "قتلة ريجيني"

قررت النيابة العامة في مصر حبس 4 من أقارب زعيم التشكيل العصابي المقتولين علي يد الشرطة بالقاهرة الجديدة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة في قضية الشاب الإيطالي جوليو ريجيني.

والمحبوسون احتياطيا هم زوجة زعيم التشكيل العصابي وشقيقه وشقيقته وزوجها بتهم التستر على مجرم وإخفاء متحصلات جريمة سرقة.

من جهة أخرى، من المقرر وصول وفد إيطالي لمتابعة التحقيقات مع المسؤولين المصريين.

وكانت وزارة الداخلية المصرية قد أشارت إلى مقتل تشكيل عصابي تخصص في سرقة الأجانب، ويبدو أن التشكيل العصابي على صلة بمقتل الشاب الإيطالي ريجيني، خاصة بعد العثور على متعلقات ريجيني حوزة أفراد التشكيل.