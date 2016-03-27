القضاء يحل اتحاد الكرة المصري ومجلس إدارة الأهلي

قررت المحكمة الإدارية العليا في مصر اليوم الأحد حل اتحاد الكرة المصرى وبطلان انتخاباته، وذلك بعد إثبات وجود عوار في عملية الانتخابات.

وأكد المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة احترامه لأحكام القضاء وقرر تنفيذ الحكم وحل مجلس إدارة اتحاد الكرة.

في سياق متصل تقرر أن يقوم العميد ثروت سويلم المدير التنفيذى للاتحاد بتولي منصب القائم بالأعمال لحين الدعوة لأقرب جمعية عمومية مقبلة.

وكان هيرماس رضوان وماجدة الهلباوي قد اختصما اتحاد الكرة وطالبا في دعوي قضائية بحل مجلس الإدارة لوجود شبهة تزوير فى الانتخابات الاخيرة.

على الجانب الأخر قررت المحكمة الإدارية العليا رفض الطعن المقدم من مجلس إدارة النادي الأهلي، بشأن الحكم الصادر بحل المجلس وبطلان إجراء الانتخابات مؤيدة قرار حل المجلس، مع استمرار أعضاء المجلس الصادر قرار بحقهم التعيين وهم رئيس النادي، محمود طاهر، وكامل زاهر، ومحمد عبدالوهاب، وعماد وحيد، ومروان هشام، ومهند مجدي.