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مصرع 7 مصريين بحادث سير في الأردن

المصدر: عمان – فرانس برس
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أعلن مصدر رسمي أردني مصرع 7 مصريين وإصابة 3 آخرين بجروح في حادث سير وقع فجر الأحد في شمال الأردن.

ووقع الحادث في محافظة المفرق، على بعد نحو 70 كيلومترا شمال غربي عمان على مقربة من الحدود الأردنية السورية.

وقال مدير مستشفى المفرق الحكومي الطبيب اسمير المشاقبة إن "سبعة أشخاص من الجنسية المصرية توفوا، وأصيب ثلاثة آخرون جراء حادث تدهور باص صغير على طريق المفرق الصفاوي بالقرب من مثلث أم الجمال صباح اليوم الأحد".

وأضاف أن "قسم الإسعاف والطوارئ يقدم الإسعافات لثلاث حالات تم إدخالها المستشفى لتلقي العلاج اللازم".

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