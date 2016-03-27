مصر.. الانتخابات المحلية قد تكون في الربع الأول من 2017

قال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل اليوم الأحد إن حكومته ستعمل على تهيئة المناخ المناسب لإجراء الانتخابات المحلية التي طال انتظارها خلال الربع الأول من 2017.

ومصر بلا مجالس محلية منذ يونيو 2011 عندما صدر حكم من محكمة القضاء الإداري بحلها في أعقاب الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك في فبراير من نفس العام.

وأجريت آخر انتخابات محلية عام 2008 وهيمن عليها أعضاء الحزب الوطني المنحل الذي كان يقوده مبارك.

وقال إسماعيل في كلمة ألقاها أمام مجلس النواب وتضمنت الملامح العامة لبرنامج حكومته حتى عام 2018 "ستعمل الحكومة على تهيئة المناخ المناسب لإجراء الانتخابات المحلية خلال الربع الأول من عام 2017 بوصفه أحد أهم مقومات العملية الديمقراطية".

وهذه أول مرة تحدد فيها الحكومة تاريخا محتملا للانتخابات المحلية التي طال انتظارها.

وكانت مصر بلا برلمان منذ عام 2012 حين حل المجلس العسكري الذي كان يتولى إدارة شؤون البلاد مؤقتا بعد الإطاحة بمبارك الغرفة الرئيسية من البرلمان التي كانت تسمى آنذاك مجلس الشعب بناء على حكم من المحكمة الدستورية العليا.

وانتخب البرلمان الحالي في أواخر العام الماضي وعقد أولى جلساته في العاشر من يناير الماضي.

ويهيمن على البرلمان مؤيدو الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي الذي انتخب بعد عام على إعلانه حين كان قائدا للجيش ووزيرا للدفاع عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.

وتعهد رئيس الوزراء بأن تعمل حكومته على "تأسيس نظام سياسي ديمقراطي يحترم مبادئ حقوق الإنسان ويقوم على سيادة القانون".

وتشكلت حكومة إسماعيل في 19 سبتمبر الماضي بعد أسبوع من استقالة حكومة إبراهيم محلب. وأجرى إسماعيل تعديلا وزاريا يوم الأربعاء الماضي شمل عشرة وزراء جدد من بينهم وزراء المالية والاستثمار والسياحة.

ووفقا للدستور سيناقش البرلمان برنامج الحكومة الذي قدمه إليها رئيس الوزراء اليوم وسيصوت على منح الثقة للحكومة الحالية أو رفضها خلال مدة أقصاها شهر.