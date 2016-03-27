مصر.. حبس 4 في تحقيقات جريمة الطالب الإيطالي

قال مصدر قضائي السبت إن النيابة العامة في محافظة القليوبية المصرية (شمال القاهرة) أمرت بحبس رجلين وامرأتين 4 أيام على ذمة التحقيق لصلتهم بمتعلقات باحث إيطالي عثر على جثته قرب القاهرة الشهر الماضي.

وأضاف أن الأربعة هم زوجة رجل تقول الشرطة إنه زعيم عصابة تخصصت في انتحال صفة ضباط الشرطة واختطاف الأجانب وسرقتهم بالإكراه وشقيقه وشقيقته وزوجها.

وأفاد المصدر القضائي أن النيابة وجهت للأربعة تهم "التستر على مجرم وإخفائه عن العدالة والاحتفاظ بمتحصلات سرقة المتهم مع علمهم بنشاطه الإجرامي".

وأكد أن النيابة ستطلب تجديد حبس المتهمين الأربعة في الموعد المقرر لذلك، وأنها طلبت ضم التحقيقات معهم إلى قضية ريجيني.



وكانت وزارة الداخلية ذكرت أنها عثرت على حقيبة بها متعلقات الباحث القتيل جوليو ريجيني يوم الخميس في مسكن شقيقة من تقول السلطات إنه زعيم العصابة، وذلك بعد ساعات من مقتل الرجل وأفراد العصابة الآخرين في اشتباك مع الشرطة بالقاهرة.



ولم تربط وزارة الداخلية بين العصابة ومقتل ريجيني على الرغم من حديثها عن العثور على متعلقاته وبينها جواز سفره وهاتفان ومبلغ من المال بحوزة شقيقة من تتهمه بتزعم العصابة الإجرامية.



وأعلنت الوزارة في بيان نشر مساء اليوم السبت في صفحتها على "فيسبوك" أن جهود البحث المتصلة بكشف ملابسات قضية مقتل ريجينى مستمرة.



وجاء في البيان "توالي أجهزة البحث بالتنسيق مع الفريق الأمني الإيطالي جهودها لفحص كافة علاقات وارتباطات أعضاء التشكيل العصابي وتحديد الدوائر المتصلة بهم وظروف الجرائم التي ارتكبوها والمناطق التي شهدت ارتكاب تلك الجرائم وفحص باقى المضبوطات."



ورفضت إيطاليا الجمعة رواية مصر بشأن العثور على متعلقات ريجيني الذي تعرض للتعذيب قبل العثور على جثته وتعهدت بمواصلة تحقيق تجريه في القضية.



وعثر على جثة ريجيني (28 عاما) على طريق سريع غرب القاهرة. وقالت جماعات حقوقية إن آثار التعذيب على جثة الباحث الذي كتب مقالات تنتقد الحكومة المصرية تشير إلى أن قوات الأمن المصرية قتلته وهو اتهام تنفيه القاهرة بشدة.