اتصال هاتفي بين السيسي وملك البحرين حول أوضاع المنطقة

تلقى الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً من الملك حمد بن عيسي آل خليفة، ملك مملكة البحرين.

وتم خلال الاتصال التأكيد على قوة وعمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، واستمرار العمل على تعزيز التعاون بينهما، والذي يكتسب أهمية مضاعفة في المرحلة الراهنة بالنظر إلى التحديات المختلفة التي تمر بها المنطقة، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب.

وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنه تم بحث تطورات الأوضاع على الساحة العربية، حيث تم التأكيد على ضرورة تعزيز وحدة الصف والتضامن العربي لحماية الدول العربية من الأخطار التي تهددها والتصدي لأية محاولات للتدخل في شؤونها الداخلية، إضافة إلى العمل على استعادة استقرار الدول التي تعاني من ويلات الإرهاب والمواجهات المسلحة.