الخرطوم تعتقل مصريين باعوا امتحانات الثانوية السودانية

اعتقلت السلطات السودانية مجموعة من الطلاب المصريين اشتروا امتحانات الثانوية العامة السودانية وباعوها لطلاب آخرين بالسودان.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أن السفارة المصرية في الخرطوم تتابع واقعة إلقاء القبض على عدد من الطلبة المصريين من دارسي الثانوية العامة السودانية في الخرطوم، وذلك من خلال الاتصال المباشر مع الأجهزة الأمنية السودانية للتأكيد على ضرورة الإفراج السريع عنهم، لاسيما وأنه لم يتم توجيه أية اتهامات محددة للطلبة المصريين حتى الآن.

وأوضح أبو زيد، أن أجهزة الأمن السودانية ألقت القبض مؤخرا على طلبة ينتمون إلى جنسيات أخرى غير مصرية، متهمة إياهم بشراء أسئلة امتحانات الثانوية العامة السودانية وبيعها لطلاب أخرين، وأنه على إثر ذلك قامت السلطات السودانية بإلقاء القبض على عدد من الطلاب من بينهم مصريين، موضحاً أن أعداد الطلبة المصريين المحتجزين جاري حصرها، وأن المعلومة المتوفرة حتى الآن تشير إلى أن عددهم 26 طالبا مصريا.