حكاية صورة خاطف الطائرة.. تلفزيون مصر أول من "قطفها"

كشفت صفاء حجازي، رئيس قطاع الأخبار في التلفزيون المصري، أن الصورة التي تناقلتها القنوات المحلية والعربية وبثتها وكالة اسوشيتدبرس ونشرتها كافة وكالات الأنباء ووسائل الإعلام العالمية، هي صورة حصرية للتلفزيون المصري بثها في تمام الساعة الثامنة و55 دقيقة عقب الإعلان عن الحادث بدقائق قليلة.

وقالت لـ"العربية.نت" إنها فوجئت بخطاب عبر البريد الإلكتروني من وكالة وكالة اسوشيتدبرس تطلب رسميا شراء الصورة بعد أن بثها التلفزيون، ولذلك تم الاتفاق مع القطاع الاقتصادي ووفق الأسعار المقررة لمثل هذه الأمور على بيعها مقابل 600 دولار، وحصلت الوكالة على الصورة، وبثتها كافة وسائل الإعلام العالمية.

وأضافت أن التلفزيون المصري نقل كافة الأخبار عن العملية وكذلك الخاطف من لسان مسؤولين مصريين رسميين، مضيفة أن الحادث كان اختبارا حقيقيا وتحديا لقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري.

"العربية.نت" سألت رئيس قطاع الأخبار عن كيفية حصولها على الصورة الخاصة بخاطف الطائرة وهو داخل الطائرة، فقالت إنها حصلت عليها من مصدر خاص بها ولا يمكن الإفصاح عنه حرصا على سلامته وحماية له، مؤكدة أن الصورة في النهاية انفرد ببثها التلفزيون المصري واستفاد بعد ذلك ببيعها.