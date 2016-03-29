خاطف الطائرة المصرية متهم في 15 قضية

كشف مصدر أمني عن السجل الجنائي لسيف الدين مصطفى خاطف الطائرة المصرية في قبرص، حيث تبين انه مسجل خطر سبق اتهامه في 15 قضية وفصله من كلية الحقوق جامعة بيروت بالإسكندرية.

وصعد الخاطف على متن الطائرة في مطار برج العرب بالإسكندرية وهدد الركاب والطاقم بحزام ناسف وهمي، وحوّل مسار الطائرة من مدينة الإسكندرية المصرية إلى مطار لارنكا بجزيرة قبرص.

وقال المصدر إن اسمه بالكامل سيف الدين مصطفى محمد إمام، مسجل جنائي تزوير ومخدرات وسرقات مساكن وسرقات متنوعة وسبق اتهامه في العديد من القضايا وانتحال الشخصيات، وهو من مواليد 23 يونيو 1957 وسبق اتهامه في عدة قضايا أبرزها:

- القضية رقم 1315/75 جنح قسم النزهة سرقه متنوعة.

- القضية رقم 4825/82 جنايات قسم قصر النيل أموال عامة.

- القضية رقم 4899/82 جنح قسم العجوزة سرقه متنوعة.

- القضية رقم 5240/87 جنح قسم النزهة سرقه وسائل نقل.

- القضية رقم 4899/92 جنح قسم العجوزة سرقة مسكن.

- القضية رقم 1759/93 جنايات قسم الظاهر أموال عامة.

- القضية رقم 25/93 قسم الظاهر أموال عامة.

- القضية رقم 1801/96 جنايات قسم الظاهر مخدرات.

- القضية رقم 3690/98 جنح قسم قصرالنيل سرقه متنوعة وأموال عامة.

- القضية رقم 6596/2000 جنح المعادي شيك وحكم عليه غيابيا بالحبس 3 أشهر وعارض وتم إخلاء سبيله.

- القضية رقم 2378/2000 جنح قسم الظاهر أموال عامة وحكم عليه بالحبس 6 شهور وقام بالاستئناف وتم إخلاء سبيله.

- القضية رقم 8651/2007 جنايات القاهرة أموال عامة.

- القضية رقم 488/2008 جنايات القاهرة أموال عامة.

- القضية رقم 10588/2008 جنايات قسم مصر القديمة أموال عامة سجن 5 سنوات.

- القضية رقم 3750/2008 جنايات قسم عابدين أموال عامة سجن 5 سنوات وقام بنقض الحكم وحصل على البراءة. كما سبق اعتقاله سنه 1998 لخطورته الجنائية في مجال التزييف والتزوير.

- القضية رقم 25161/2007 جنح مصرالقديمة تزوير وحكم عليه بالحبس سنة وأثناء تنفيذ العقوبة هرب خلال أحداث ثورة 25 يناير.

وأضاف المصدر أن المتهم توجه لمصلحة السجون في 5/1/2014 وطلب تنفيذ العقوبة وأفرج عنه في 3/1/2015.