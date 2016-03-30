داخلية مصر: هذا ما كان يحمله خاطف الطائرة

أعلنت وزارة الداخلية المصرية أن خاطف الطائرة، سيف الدين مصطفى، خضع للإجراءات القانونية المطبقة وفقاً للمعايير الدولية قبل إقلاع الطائرة من خلال الكشف على أمتعته وشخصه باستخدام البوابات الإلكترونية، فضلاً عن التفتيش الذاتي، وهو ما أكدته نتائج مراجعة كاميرات المراقبة الأمنية المثبتة بصالة السفر.

وقالت إنه تبين من الفحص أيضاً أن خاطف الطائرة كان يحمل حقيبة يدوية تم تفتيشها وفقاً للإجراءات الأمنية المتبعة، وكانت تحتوي على بعض الأغراض الشخصية التي تم فحصها والمسموح للراكب باصطحابها على متن الطائرة والتي تمكن المتهم من استخدامها للإيحاء بأنها حزام ناسف وهدد بها ركاب وطاقم الطائرة ومن منطلق الحرص على سلامة الركاب والطائرة تم الاستجابة لمطلبه وتحويل مسار الطائرة.

وأضافت الداخلية المصرية أن المتهم سيف الدين مصطفى سبق له الزواج من إحدى السيدات التي تحمل الجنسية القبرصية، والذى أجبر قائد الطائرة على التوجه إلى مطار "لارنكا" بدولة قبرص بزعم ارتدائه حزاما ناسفا، مشيرة إلى أن الخاطف من العناصر الجنائية المسجلة وسبق تورطه في العديد من قضايا التزوير وانتحال الصفة والنصب والسرقات المتنوعة والمخدرات.