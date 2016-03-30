مصر تطالب قبرص رسمياً بتسليمها خاطف الطائرة

أمر النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، بمخاطبة السلطات القبرصية لتسليم سيف الدين مصطفى، المتهم بخطف الطائرة المصرية، وذلك استنادا إلى اتفاقية تسليم المجرمين الموقعة بين مصر وقبرص عام 1996.

وكانت النيابة القبرصية قد قررت، اليوم الأربعاء، تمديد اعتقال خاطف الطائرة 8 أيام لاستكمال التحقيق معه.

وفي التحقيقات قال المتهم، وفق ما ذكرت صحف قبرصية إنه كان يدافع عن مصالحه، وإنه لم يقابل أسرته منذ 24 عاماً، وأراد أن يلتقي زوجته وأطفاله، ولم تسمح الحكومة المصرية له بذلك.

وأبلغت الشرطة القبرصية المحكمة بأن المصري سيف الدين يواجه تهم خطف أشخاص ونقلهم إلى وجهة مجهولة والسلوك المتهور الذي ينطوي على تهديد وكلها مخالفة لقانون مكافحة الإرهاب.