طائرة مصرية تهبط اضطراريا في شرم الشيخ بسبب تسرب للوقود

شهد مطار شرم الشيخ الدولي، منذ قليل، هبوطاً اضطرارياً لطائرة مصر للطيران القادمة من مطار أبوظبي والمتجهة إلى مطار القاهرة الدولي في الرحلة رقم 330 وكان على متنها 184 شخصاً، وفق ما أفاد مراسل "العربية".



وتلقت أبراج المراقبة إشارة من قائد الطائرة بتسرب وقود، واستعد مطار شرم الشيخ بكافة التجهيزات للهبوط الاضطراري. وهبطت الطائرة بسلام، وسيستقل الركاب طائرة أخرى لمطار القاهرة الدولي.



من جانبه، أكد مدير مطار شرم الشيخ الدولي، الطيار عماد البلاسي، أن قائد الطائرة اكتشف تسرب وقود، مشيراً إلى أن طاقماً من الصيانة توجه فور هبوط الطائرة، واكتشف كسراً في المحرك رقم 1.