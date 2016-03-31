غرق 9 مهاجرين قبالة سواحل مصر

قال مسؤولون مصريون إن 9 مهاجرين غير شرعيين غرقوا قبالة سواحل محافظة كفر الشيخ المطلة على البحر المتوسط وألقي القبض على أكثر من 100 آخرين، معظمهم من جنسيات إفريقية أثناء محاولتهم الإبحار باتجاه السواحل الأوروبية على ما يبدو.

وأضاف أحمد الجنزوري، مدير مرفق إسعاف كفر الشيخ ومصادر أمنية لرويترز أن قوات حرس الحدود انتشلت 9 جثث، بينهم أفارقة ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مشرحة في مستشفى حكومي.

وأكدت المصادر الأمنية أن قوات حرس الحدود ألقت القبض على 105 آخرين معظمهم أفارقة على متن مركب أثناء محاولتهم الهجرة غير الشرعية.

وتدفق أكثر من 1.2 مليون مهاجر من دول عربية وإفريقية وآسيوية على دول الاتحاد الأوروبي منذ بداية العام الماضي.