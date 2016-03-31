قائد الطائرة: الخاطف هدد بالتفجير لو عدنا إلى مصر

كشف الطيار عمرو الجمال قائد الطائرة المصرية التي تعرضت للاختطاف عن تسلمه ورقة من الخاطف سيف الدين مصطفى بالهبوط في أي مطار أوروبي، وعدم العودة إلى مصر، وإلا سيفجر الطائرة.

وقال في مؤتمر صحافي عقده مساء الأربعاء إنه وللحفاظ على سلامة الركاب اتخذ قراراً بالهبوط في مطار لارنكا بقبرص، لأنه الأنسب من حيث نسبة الوقود بالطائرة وهي نسبة كانت تكفي للوصول لمطار لارنكا وليس لأي مطار آخر.

وأكد أنه تعامل مع الخاطف بهدوء، ووفقاً لتعليمات وقواعد الطيران فلم يسمح لرجال الأمن بالتعامل معه بعنف حماية للركاب وحرصا على سلامتهم، إضافة إلى أن رجال الأمن غير مسلحين طبقاً أيضا لقواعد الطيران وغير مسموح لهم بالتعامل بعنف مع الركاب إلا في حالة الضرورة القصوى التي قد تؤدي لكارثة ما لم يتم التدخل.

وقال لقد بدأنا في توصيل الإحساس بالأمان للخاطف واتجهنا لمطار لارنكا وطلبت من رجال الأمن بالطائرة السيطرة على الموقف وعدم السماح للخاطف بالاقتراب من قمرة القيادة حتى لا يسيطر على الطائرة بأكملها، مضيفا أن رجال الضيافة والأمن تعاملوا مع الموقف ببراعة وهدوء وثبات فهم مدربون على أعلى مستوى ولديهم القدرة على التعامل مع مثل تلك المواقف والأزمات.

وأشاد الجمال بمساعده وقال إنه كان همزة وصل بين قمرة القيادة والخاطف، كما أشاد بطاقم الضيافة، مؤكداً أنهم نجحوا قدر الإمكان في طمأنة الركاب وتهدئة مشاعرهم ونزع الخوف من نفوسهم.