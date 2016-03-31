مصر.. رفض دعوى اتهام هشام جنينة بإهدار المال العام

قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، برئاسة المستشار هشام الصغير، بعد قبول الدعويين الجنائية والمدنية، المرفوعتين من موظف بالجهاز المركزي للمحاسبات، ضد المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي المُقال، ويتهمه فيهما بإهدار المال العام، وذلك لرفعهما بغير الطريق الذي رسمه القانون.

وكان أحد الموظفين أقام جنحة مباشرة أمام محكمة القاهرة الجديدة تتهم المستشار هشام جنينة بإهدار المال العام بسبب مخصصات مكتب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، التي تقدر بـ46 مليون جنيه، مطالباً في دعواه أن يفصح جنينة عن أوجه إنفاق تلك المبالغ.

وكان الرئيس السيسي قد أصدر قراراً قبل يومين بإعفاء هشام جنينة من منصبه بسبب تصريحاته حول الفساد والتي وُصفت بغير الدقيقة.