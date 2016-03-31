مصر: وصول الحكومة إلى طرابلس خطوة لحل أزمة ليبيا

أكدت خارجية مصر أن وصول المجلس الرئاسي إلى العاصمة الليبية طرابلس خطوة إيجابية في اتجاه تنفيذ الحل السياسي.

وأوضح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أن مصر تعتبر وصول المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج إلى العاصمة الليبية طرابلس هو خطوة هامة في اتجاه تنفيذ الحل السياسي، مؤكداً أهمية صون المؤسسات التي يتضمنها الاتفاق السياسي الليبي، وضرورة دعوة مجلس النواب للقيام بالدور المنوط به استكمالاً للمسار السياسي برعاية الأمم المتحدة، فضلاً عن مهمة التشريع والرقابة.

وشدد على ضرورة أن يتمكن المجلس الرئاسي من الإعداد السليم لعودة الحكومة الليبية إلى العاصمة في ظروف مناسبة وتحت حماية مؤسسات الدولة الرسمية حفاظاً على وحدة ليبيا وعلى الوفاق بين مختلف مكونات الشعب الليبي.

وأوضح أبو زيد أن إحدى الأولويات الرئيسية أمام الحكومة في المرحلة المقبلة ستكون مواجهة تنظيم داعش وغيره من التنظيمات الإرهابية المنتشرة في ليبيا، فضلاً عن تحقيق تطلعات الشعب الليبي السياسية والاقتصادية والاجتماعية.