مصر.. الجيش يقتل 65 إرهابياً في سيناء

قال المتحدث العسكري في مصر، الجمعة، إن قوات الجيش قتلت 65 ممن وصفهم بالعناصر الإرهابية شديدة الخطورة في محافظة شمال سيناء التي ينشط فيها متطرفون بايعوا تنظيم داعش.

ووصف في بيان بصفحته على فيسبوك مقتلهم بأنه "ضربة استباقية ناجحة".

ومضى المتحدث قائلا "تمكنت عناصر إنفاذ القانون بشمال سيناء من القوات المسلحة والشرطة المدنية من استهداف عدد من الملاجئ والتجمعات ومخازن للسلاح والذخيرة والوقود للجماعات الإرهابية بمدينتي رفح والشيخ زويد بمعاونة القوات الجوية والقضاء على 65 فردا من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة".

ولم يحدد المتحدث وقت سقوط هذا العدد من القتلى، لكن شاهد عيان في مدينة العريش عاصمة المحافظة المتاخمة لإسرائيل وقطاع غزة قال لرويترز اليوم الجمعة، إن طائرات حربية مصرية طراز إف 16 وطائرات هليكوبتر طراز أباتشي تحلق في المنطقة منذ يوم الأربعاء.