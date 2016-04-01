شكري: أميركا حريصة على مساعدتنا أمنياً واقتصادياً

شدد سامح شكري، وزير الخارجية المصري، على أهمية العلاقات المصرية الأميركية، مشيرا إلى إمكانات وقدرات الولايات المتحدة على دعم مسيرة مصر بشكل إيجابي من الناحية الأمنية والاقتصادية للارتقاء بكثير من احتياجات المواطن المصري، وذلك وفق ما نقلت وكالة أنباء "الشرق الأوسط" المصرية.

وقال شكري إن وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، أعرب خلال لقائهما على هامش أعمال قمة الأمن النووي المنعقدة حاليا في واشنطن، عن حرص الولايات المتحدة على تعزيز الوضع الاقتصادي في مصر ودعم خطط مصر التنموية، وأنه تم بحث ما قد تسهم به الولايات المتحدة في تشجيع الاستثمارات الأميركية على الدخول إلى السوق المصرية.