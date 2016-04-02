السيسي يستقبل الرئيس الموريتاني بمطار القاهرة الدولي

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، بمطار القاهرة الدولي، الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى مصر لمدة 3 أيام.

وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بالرئيس الموريتاني ضيفاً عزيزاً على مصر بمناسبة قيامه بأول زيارة رسمية إلى القاهرة.

كما أكد الرئيس على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بين مصر وموريتانيا، معرباً عن تطلعه لتعزيز أواصر التعاون بين البلدين في جميع المجالات، وأن تساهم زيارة الرئيس الموريتاني في تحقيق طفرة نوعية في العلاقات الثنائية بين الدولتين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس الموريتاني عبر عن سعادته بزيارة مصر، مؤكداً على ما تكنه موريتانيا قيادةً وشعباً من تقدير ومودة لمصر وشعبها، لاسيما في ضوء الدور الرائد الذي تضطلع به مصر على الصعيدين الإقليمي والدولي.

كما أكد الرئيس محمد ولد عبدالعزيز على تطلعه للتباحث مع الجانب المصري حول سُبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين على جميع الصعد.

وذكر السفير علاء يوسف أن برنامج زيارة الرئيس الموريتاني لمصر يتضمن عقد لقاء ثنائي للرئيسين، الأحد، بقصر الاتحادية، تعقبه جلسة مباحثات موسعة تضم وفدي البلدين، ثم سيشهد الرئيسان التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون الثنائي في مجالات مختلفة.

كما يشمل برنامج زيارة الرئيس الموريتاني أيضاً قيامه بجولات تفقدية لعدد من المشروعات الاقتصادية والاستثمارية في مصر، لاسيما في مجالي الزراعة والثروة الحيوانية، إضافة إلى عقد لقاء مع رجال الأعمال المصريين للتباحث حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وكان من المقرر إجراء هذه الزيارة، مطلع فبراير الماضي، لكنها تأجلت لتعارضها مع موعد انعقاد اجتماعات القمة الإفريقية في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا.

وتشهد العلاقات بين البلدين تطورا ملحوظا منذ الدعم الذي أولاه الرئيس الموريتاني لمصر، والدور الذي لعبه في عودتها لعضوية الاتحاد الإفريقي، حين كان رئيسا دوريا له لولايتين متتاليتين.