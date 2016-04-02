السجن 25 عاما للشرطي قاتل سائق الدرب الأحمر

قضت محكمة مصرية بالسجن "المؤبد"، 25 عاماً لرقيب الشرطة مصطفى محمود عبدالحسن، المتهم بقتل سائق الدرب الأحمر محمد سيد على إسماعيل عمداً في القضية المعروفة إعلامياً بـ"قضية الدرب الأحمر".

وكان النائب العام المستشار نبيل صادق قد أحال رقيب الشرطة إلى محكمة جنايات القاهرة لارتكابه جريمة القتل العمد بحق المجني عليه محمد سيد علي إسماعيل (سائق توك توك) مستخدماً سلاحه الأميري عقب مشادة بينهما بسبب خلاف على قيمة أجرة مواصلات فاستقرت رصاصة في رأسه على نحو أودى بحياته على الفور.

وبسبب تلك الواقعة ووقائع أخرى شبيهة، وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بإدخال بعض التعديلات التشريعية وسن قوانين جديدة تكفل ضبط الأداء الأمني في الشارع بما يضمن محاسبة كل من يتجاوز في حق المواطنين.

ودافع أشرف عبدالعزيز، محامي الشرطي، بأن هناك تزويرا في تحقيقات النيابة، مؤكداً استجواب المتهم وقت وجوده في مستشفى الشرطة بعد الحادث بـ٢٤ ساعة فقط وكان وقتها فاقداً للوعي ويمر بحالة غيبوبة وعدم إدراك.

وأشار الدفاع إلى أن المتهم تم استجوابه أثناء حالته السيئة في المستشفى، وأُصدر قرار الحبس الاحتياطي بالمخالفة بالقانون.