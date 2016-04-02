تسريب غاز يؤدي لانفجار بمدينة نصر.. ولا إصابات

أدى ترسيب غاز طبيعي لانفجار مساء اليوم السبت داخل عقار في مدينة نصر بالقاهرة، حسب ما أكده مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية المصرية.

وقد تبلغت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القاهرة بسماع صوت انفجار بشارع مصطفى النحاس، دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر.

بالانتقال والفحص، تبين أن الانفجار نتج عن تسرب غاز من شقة كائنة بالدور الخامس بالعقار رقم 23 شارع 29 بالحي الثامن نهاية شارع مصطفى النحاس.

وأسفر الحادث عن حدوث بعض التلفيات بأحد حيطان الشقة وسقوط بعض مواد البناء من شرفة الشقة، ما أحدث تلفيات بسيارتين أسفل العقار، ولم يسفر الانفجار عن وقوع إصابات.