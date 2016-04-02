مصر تحقق بتهديد أيمن نور وضابط سابق بقتل السيسي

بدأت نيابة الإسكندرية برئاسة المستشار سعيد عبدالمحسن، المحامي العام الأول لنيابات الاستئناف، تحقيقاتها في البلاغ المقدم من طارق محمود المحامي ضد كل من عمر عفيفي الضابط المفصول والهارب إلى الولايات المتحدة الأميركية، وأيمن نور مالك قناة "الشرق" الموالية للإخوان والمقيم حالياً في تركيا، والذي يتهم فيه الاثنان بتهديد رئيس الجمهورية بالقتل.

وقال محمود إنه اتهم في بلاغه عمر عفيفي بالتطاول على رئيس الجمهورية عن طريق توجيه عبارات مسيئة وتهديده بالقتل خلال مداخلته الهاتفية مع قناة الشرق التي يمتلكها أيمن نور وبتحريض منه، كما اتهم عفيفي ونور بنشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم المجتمعيين، وإثارة الفتن بين طوائف الشعب وتشويه مؤسسات الدولة والعمل على إسقاطها.

وطالب محمود بإصدار قرار فوري ووضع كل من عمر عفيفي وأيمن نور على قوائم ترقب الوصول لوجودهما خارج البلاد، وإلقاء القبض عليهما فور وصولهما للأراضي المصرية، وإبلاغ الإنتربول لإدراج اسميهما على النشرة الحمراء للقبض عليهما وتسليمهما للسلطات المصرية للتحقيق معهما في الاتهامات الموجهة إليهما.

وقال إنه سيتقدم بدعوى قضائية خلال الأيام القليلة المقبلة أمام المحاكم الأميركية يتهم فيها عمر عفيفي بأنه يستخدم إقامته في أميركا ويحرض على العنف والقتل.