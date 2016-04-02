مقتل إرهابي وإصابة ضابطين في حملة مداهمة أمنية بالوراق

شهدت منطقة الوراق تبادلاً لإطلاق النار بين أحد عناصر جماعة الإخوان ورجال الشرطة، ما أسفر عن مقتل الإخواني وإصابة ضابطين.

وكشفت تحريات المباحث أن المتهم صادر ضده قرار ضبط وإحضار، لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية، وأثناء محاولة ضبطه بادر بإطلاق النار تجاه قوات الأمن، فبادلته القوات إطلاق النار ما أدى إلى مقتله، وإصابة ضابطين.

تفاصيل الواقعة بدأت أثناء مداهمة ضباط بمباحث قسم شرطة الوراق منزل أحد أعضاء جماعة الإخوان ويدعى "م.م" تنفيذاً لقرار ضبطه وإحضاره لاتهامه بالانتماء لجماعة الإخوان.

وأثناء محاولة القبض عليه أطلق المتهم الأعيرة النارية تجاه رجال المباحث، ما دفع ضباط قسم الوراق لتبادل إطلاق النار معه.

وأسفرت الواقعة عن مقتل المتهم وإصابة ضابطين، تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحرر الرائد محمد الجوهري رئيس مباحث قسم شرطة الوراق محضراً بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.