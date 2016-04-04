ما حقيقة مرض المرشح السابق لرئاسة مصر؟

أثارت الصور الأخيرة التي التقطت للمرشح الرئاسي السابق في مصر حازم صلاح أبو اسماعيل، والتي كشفت زيادة وزنه بدرجة كبيرة، الجدل حول إصابته بمرض أدى لظهوره بهذه الصورة.

أبو اسماعيل ظهر أمام محكمة جنايات القاهرة يوم السبت في أولى جلسات محاكمته و17 آخرين لاتهامهم بحصار محكمة مدينة نصر خلال ديسمبر من عام 2012، وكان أبو إسماعيل مرتديا بدلة السجن الزرقاء، ووزنه زائد بدرجة كبيرة. وقال إنه لا يعلم فيما يحاكم، ولا التهمة الموجهة إليه.

أنصار أبو اسماعيل أكدوا أنه يعاني من زيادة وزن مفرطة بسبب جلوسه لفترات طويلة وخلوده للنوم كثيرا وهو ما أدى لإصابته بالسمنة. وقال المشير أحمد اسماعيل محامي أبو اسماعيل لـ"العربية.نت" إن موكله لا يستقبل زيارات أو يجتمع بمحاميه، متهما إدارة السجن برفض دخول أدوية لموكله وهو ما أدى لإصابته بالسمنة.

اللواء صلاح الدين فؤاد مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان قال إن سبب زيادة وزن حازم صلاح أبو إسماعيل يرجع للوجبات الجيدة التي تقدمها إدارة السجن والرعاية الصحية التي توفرها له ولجميع المسجونين، وليس لأي سبب آخر.

وكانت النيابة قد أسندت لأبو اسماعيل والمتهمين معه تهمة الاشتراك بطريق التحريض في حصار محكمة مدينة نصر، واستعمال القوة والتهديد والعنف مع أعضاء النيابة، ومحاولة منعهم من أداء وظيفتهم وإجبارهم على إصدار قرار بإخلاء سبيل المتهم أحمد محمد عرفة وهو ما نجحوا فيه حيث صدر بالفعل قرار بإخلاء سبيل عرفة في 19 ديسمبر 2012.