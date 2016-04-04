مقتل شرطي وإصابة آخرين في إطلاق نار قرب القاهرة

ذكرت مصادر أمنية ووكالة أنباء رسمية اليوم الاثنين أن شرطيا مصريا برتبة رقيب قتل وأصيب اثنان آخران بينهما ضابط الليلة الماضية عندما أطلق مسلحون النار على نقطة أمنية قرب القاهرة.

وقال مصدر أمني في محافظة القليوبية التي تجاور القاهرة من جهة الشمال إن مسلحين ملثمين يستقلون سيارتين أطلقوا رصاص بنادق آلية على قوة النقطة الأمنية المقامة أسفل الطريق الدائري بمنطقة الخصوص.

وأضاف أن مديرية أمن القليوبية دفعت بقوات إضافية لموقع الحادث لحصار الجناة وضبطهم.

وأفاد المصدر أنه لم يعرف حتى الآن ما إذا كان الحادث جنائي أم إرهابي.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن مصدر أمني وصفته بأنه رفيع المستوى قوله إنه "أثناء تواجد قوة الكمين بمقر خدمتهم أسفل الطريق الدائري فوجئوا بمسلحين يطلقون أعيرة نارية عليهم مما اضطرهم إلى مبادلتهم إطلاق النار".

وأضاف أن الهجوم "أسفر عن وفاة الرقيب شرطة مصطفى محمد وإصابة النقيب خالد محيي معاون وحدة مباحث قسم شرطة الخصوص وأحد أفراد الشرطة".

وقتل المئات من رجال الجيش والشرطة في هجمات شنها متشددون منذ إعلان الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في منتصف عام 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.

وتركزت أغلب الهجمات في منطقة شمال سيناء لكن وقعت بعض الهجمات في القاهرة ومناطق متفرقة في البلاد.