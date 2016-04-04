وفاة سامح سيف اليزل منسق "دعم مصر"

أعلن أسامة هيكل نائب رئيس ائتلاف دعم مصر عضو مجلس النواب وفاة النائب البرلماني اللواء سامح سيف اليزل منسق ائتلاف دعم مصر.

وكانت صحة سيف اليزل قد تدهورت خلال الأيام الأخيرة ما استدعى نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة وظل على التنفس الصناعي بالرعاية المركزة حتى وافته المنية.

ولد سامح سيف اليزل في القاهرة عام 1946 وتخرج من الكلية الحربية عام 1965 واشترك في حرب 1967 وحرب الاستنزاف كما اشترك في حرب أكتوبر 1973 كان ضابطًا بالحرس الجمهوري المصري ثم بالمخابرات الحربية المصرية حتى رتبة مقدم ثم خدم بعد ذلك في المخابرات العامة.

دخل رئيس ائتلاف دعم مصر الراحل عالم السياسة في أعقاب ثورة 25 يناير بعدما اشتهر بظهوره في البرامج التلفزيونية كمحلل للأحداث التي شهدتها البلاد طوال تلك الفترة قبل أن يبدأ في إعداد قائمة انتخابية تحت مسمى "في حب مصر" عقب فشل الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق في تشكيل قائمة تضم كافة القوى السياسية تخوض من خلالها انتخابات مجلس النواب.

وبدأ سيف اليزل مرحلة التواصل مع القوى السياسية المختلفة لتشكيل القائمة الموحدة وبالفعل نجح في تشكيل قائمة ضمت غالبية الأحزاب السياسية وخاضت انتخابات مجلس النواب الأخيرة على جميع مقاعد القائمة ونجحت في الفوز بجميع المقاعد، وعقب فوز القائمة بالانتخابات بدأ في تشكيل ائتلاف موسع تحت مسمى دعم مصر ليضم أكثر من 300 نائب ونائبة وينتخب "اليزل" كرئيس للائتلاف ومن ثم يعد زعيم الأغلبية في مجلس النواب ليسطر "اليزل" تاريخا جديدا له قبل أن يتوفى بأشهر قليلة.