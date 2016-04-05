أبوالغيط: هذه أولوياتي بعد تسلم منصبي بالجامعة

أكد أحمد أبوالغيط، الأمين العام الجديد للجامعة العربية، أن أولوياته عقب تولي المنصب رسمياً مطلع شهر يوليو المقبل ستنصب على تعزيز العمل العربي المشترك، وتوحيد صف الدول العربية في مواجهة التحديات المشتركة غير المسبوقة التي تتعرض لها، وتنال من كياناتها ومؤسساتها الوطنية ومقدرات شعوبها.

وقال خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إنه سيكرس خلاصة خبرته الدبلوماسية لصالح خدمة القضايا العربية والدفاع عن مصالح الدول والشعوب العربية، معربا عن تطلعه للمساهمة في الجهود الرامية للتوصل لتسويات سياسية للأزمات القائمة بما يحفظ وحدة وسيادة الدول العربية ومواصلة الجهود المبذولة لتحريك عملية السلام، والتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقاً للثوابت العربية.

من جانب آخر التقى أبوالغيط بسامح شكري وزير الخارجية المصري، حيث تناولا دور الجامعة العربية في تسوية الأزمات التي تواجهها العديد من الدول العربية في الوقت الحالي، وكيفية تعزيز العمل العربي المشترك في مختلف المجالات، وتحقيق طموحات الشعوب العربية في الحياة في أمن وسلام وأوضاع اقتصادية واجتماعية أفضل مما هي عليه الآن.