مصر: علاقتنا بالسعودية نموذج للعلاقات بين الدول العربية

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري أن العلاقات المصرية السعودية نموذج للعلاقات بين الدول العربية، مضيفا أن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ستكون في موعدها المقرر الخميس المقبل ولا صحة لما تردد عن أنباء بتأجيلها.

من جانبها قالت وزارة الخارجية المصرية إنه يتم التنسيق للزيارة بشكل متكامل بين الجانبين المصري والسعودي مؤكدة أن الزيارة مهمة وتاريخية وتقضي على أي تشكيك في العلاقات بين المملكة العربية السعودية ومصر.

وأضافت أنه من المقرر أن يلتقي خادم الحرمين خلال زيارته بالرئيس عبد الفتاح السيسي، للتأكيد على عمق العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين مصر والسعودية، وحرص البلدين على دعم هذه العلاقات، بما يحقق تطلعات البلدين، ويخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، مضيفة أن العلاقات المصرية - السعودية، تمثل ركيزة لاستقرار المنطقة العربية، ونموذجاً للعلاقات بين الدول العربية.