وزير الخارجية المصري:علاقات الرياض والقاهرة خاصة ومميزة

أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، على أهمية الزيارة التي سيقوم بها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى مصر، ووصف شكري في حديث خاص لقناة "العربية" أجرته معه الزميلة رندة أبوالعزم، العلاقات بين السعودية ومصر بأنها خاصة ومميزة ووثيقة.

شكري أشار في هذا السياق إلى أن هناك تكاملاً بين السعودية ومصر وتطابقاً في وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية، مؤكداً أن هناك تنسيقاً كاملاً بين البلدين، منوهاً إلى أن التطابق هو في الأهداف مع بعض المتغيرات في المنظور التكتيكي.

وبخصوص الأزمة مع إيطاليا على خلفية مقتل الطالب جوليو ريجيني، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن مصر قدمت معلومات بشفافية وفتحت المجال أمام المحققين الإيطاليين في مصر للمشاركة في التحقيقات في كل مراحلها، مشيراً إلى أن القاهرة استقبلت المدعي العام الإيطالي، وسوف ترسل وفداً من النيابة العامة إلى إيطاليا للتشاور والإطلاع على ما وصلت إليه التحقيقات.