روما: لن نعتد بأي رسائل مجهولة تتهم مصريين بقتل ريجيني

أكد المحققون الإيطاليون المعنيون بالتحقيق في قضية مقتل الباحث الإيطالي في مصر جوليو ريجيني أنهم لا يعتدون بالرسائل البريدية والإلكترونية المجهولة، والتي أرسل إحداها لإحدى الصحف الإيطالية، وتتهم اللواء خالد شلبي، مدير مباحث الجيزة ومسؤولين أمنيين مصريين آخرين بالتورط في قتل ريجيني.

وقالوا في تصريحات صحافية لهم نقلها موقع Tgcom24 الإيطالي أن مجهولا أرسل بريدا إلكترونيا لصحيفة "لاريبوبيلكا" الإيطالية قال فيه إنه من عناصر الشرطة السرية المصرية، وإنه تلقى تكليفات من اللواء خالد شلبي، مدير مباحث الجيزة بمراقبة ريجيني، وبعدها بأيام تلقى تكليفا آخر مع زملائه باعتقال وتوقيف ريجيني واصطحابه لمقر الأمن بالجيزة حيث تلقى تعذيبا بأوامر من شلبي.

وقال المجهول في بريده الإلكتروني وفق ما ذكره المحققون الإيطاليون إن ريجيني رفض الإجابة عن سبب تحركاته وسط قيادات الحركات العمالية المصرية، كما رفض الكشف عن أي معلومات يمتلكها حول خطط هؤلاء العمال القادمة، ولذلك تلقى ضربا مبرحا، وبعدها طلب وزير الداخلية المصري، اللواء مجدي عبدالغفار - كما يزعم راسل البريد – نقله إلى مقر الأمن الوطني في مدينة نصر، حيث استمر هناك 3 أيام، وهي 26 و27 و28 يناير، مضيفا أن ريجيني رفض البوح أيضا بما يمتلكه من معلومات، فتم إرساله لجهاز أمني آخر، وهناك قتل إثر التعذيب، وتم إلقاؤه بواسطة سيارة إسعاف وبحراسة عناصر من الشرطة السرية على جانبي طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي.

المحققون الإيطاليون قالوا للموقع إنهم لا يعتدون بمثل هذه الرسائل المجهولة، خاصة أن هذه الرسائل تزداد وتنتشر عندما تقع مثل هذه الجرائم بهدف تضليل أجهزة التحقيق وإبعاد الشبهات عن الفاعل الأصلي.

من جانب آخر، ذكرت مصادر إيطالية إن الوقد الأمني المصري الذي من المقرر وصوله إلى العاصمة روما، اليوم الأربعاء، سيجتمع غدا الخميس مع الجانب الإيطالي لإطلاعه على الملف الجديد الذي يتضمن سير التحقيقات في القضية وشهادات الشهود وبيانات المكالمات الهاتفية لريجيني، على أن يعكف المحققون الإيطاليون يومي الجمعة والسبت لبحث وتمحيص الملف، ثم يتم إعلان القرار النهائي الأحد.