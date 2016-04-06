السودان يطلق سراح الطلاب المصريين المعتقلين لديه

أطلقت السلطات السودانية سراح الطلاب المصريين الذين اعتقلتهم لتورطهم في بيع أسئلة امتحانات الثانوية السودانية.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، بأنه تم اليوم الأربعاء في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة، إطلاق سراح الطلاب المصريين المحتجزين في السودان، حيث كان في استقبالهم القنصل المصري وأعضاء السفارة المصرية الذين اصطحبوا الطلاب إلى مقر القنصلية المصرية للقاء ذويهم.

وأضاف أن السفير أسامة شلتوت، سفير مصر في الخرطوم، كان في استقبال الطلاب المفرج عنهم، حيث رحب بهم وقدم لهم التهنئة بمناسبة الإفراج عنهم.

وتقدم المتحدث باسم وزارة الخارجية بالشكر لحكومة السودان على اهتمامها بهذه القضية، وما أبداه الجانب السوداني من تفهم وحرص على إنهاء تلك الأزمة في أسرع وقت تقديرا للعلاقات الخاصة والمتميزة والتاريخية بين البلدين الشقيقين.

وكانت السلطات السودانية قد اعتقلت 26 طالبا مصريا اشتروا امتحانات الثانوية العامة السودانية وباعوها لطلاب آخرين بالسودان.