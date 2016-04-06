مصر.. القبض على 200 مشتبه بهم بالحملة الأمنية في العريش

أنهت قوات الأمن بشمال سيناء الحملة الأمنية التي استهدفت أحياء مدينة العريش على مدى 3 أيام متتالية، حيث تم ضبط نحو 200 من العناصر المشتبه بهم، بينهم عناصر متشددة تمت إحالتهم إلى أجهزة التحقيق للتوصل إلى معلومات تفيد قوات الأمن في تحركاتها لملاحقة أنصار بيت المقدس.

وكانت قوات الأمن قد تمكنت في اليوم الأول من القبض على أحد عناصر بيت المقدس خلال محاولة هروبة متنكرا بزي نقاب.

وعلى صعيد آخر، قتل شاب مساء اليوم على أيدي مجهولين بالشخ زويد بعد اختطافه لعدة أيام.

وقالت المصادر إن مجهولين قاموا باختطاف شاب ينتمي إلى إحدى قبائل الشيخ زويد، ويدعى رائد سليمان (25 عاما)، وقد عثر الأهالي على جثته مفصولة الرأس عن الجسد، حيث تم إخطار الأجهزة الأمنية بالحادث.