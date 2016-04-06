"نايل سات" توقف بث قناة "المنار" التابعة لحزب الله

قررت إدارة القمر الصناعي المصري "نايل سات" وقف بث قناة "المنار" التابعة لحزب الله رسمياً، وذلك لبثها برامج تثير النعرة الطائفية والمذهبية.

وأبلغت إدارة "نايل سات" وزارة الاتصالات اللبنانية بضرورة وقف بث قناة "المنار"، التابعة لحزب الله اعتباراً من الثامنة بتوقيت القاهرة صباح اليوم الأربعاء.

وقالت إن قرارها بوقف البث يرجع لمخالفة القناة للاتفاق الموقع معها، وبث برامج تثير النعرات الطائفية إضافة إلى إنتهاء العقد بين الطرفين.

وكانت مؤسسة "عرب سات" قد أعلنت في ديسمبر الماضي فسخ العقد مع قناة "المنار" بعد أن خالفت "نصوص العقد وروح ميثاق الشرف الإعلامي العربي".

يذكر أن وزراء الخارجية العرب أعلنوا خلال اجتماعهم في مقر الجامعة العربية في القاهرة أخيراً تصنيف حزب الله اللبناني "منظمة إرهابية"، كما قررت دول مجلس التعاون لدول الخليج اعتبار ميليشيات حزب الله بكافة قادتها وفصائلها والتنظيمات التابعة لها والمنبثقة عنها "منظمة إرهابية".