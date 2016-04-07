البرلمان المصري يكرم خادم الحرمين الأحد

كشف سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب المصري، أن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، سيزور البرلمان، الأحد المقبل، في إطار سلسلة لقاءاته داخل مصر، وسيتم تكريمه لدوره البارز والمساند لمصر وشعبها.

وقال إنه من المحتمل مشاركة العاهل السعودي في الجلسة العامة للمجلس، والمخصصة لمناقشة بيان حكومة المهندس شريف إسماعيل، ومن المحتمل أيضا إلقاء خادم الحرمين خطابا من داخل المجلس.

وكان النائب المصري مصطفى بكري تقدم، الاثنين الماضي، بطلب للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لعقد جلسة خاصة يتم خلالها تكريم خادم الحرمين الشريفين والوفد المرافق له، والذي يتكون من كبار الشخصيات السعودية تقديرا لدورهم المساند والداعم لمصر.

وقال بكري في تصريحات لـ"العربية.نت" إنه سيتم توجيه الدعوة للعاهل السعودي فور وصوله لمصر ودعوته وقيادات المملكة التي ترافقه لحضور تلك الجلسة وتكريمهم من برلمان مصر ونواب الشعب المصري على دورهم البارز والإيجابي في مساندة مصر، والتصدي للأخطار المحيطة بها، ومواجهة الارهاب.

وأضاف أن الشعب المصري لن ينسى دور السعودية في الوقوف إلى جانب ثورة 30 يونيو، ودعم مصر في شتى المجالات، وآخرها القرار التاريخي للملك سلمان بتزويد مصر من المنتجات البترولية لمدة 5 سنوات، وإقامة مشروعت استثمارية فيها بقيمة 30 مليار ريال، مضيفا أن الشعب لن ينسى أبدا دور خادم الحرمين الشريفين الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز، والذي سيبقى خالدا في ذاكرة المصريين.