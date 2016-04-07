الجيش المصري يحبط تسلل 14 مصرياً لإيطاليا

أحبطت القوات البحرية المصرية محاولة هجرة غير شرعية لـ 14 مصريا لإيطاليا.

وقال العميد محمد، سمير المتحدث العسكري، إنه أثناء قيام وحدات القوات البحرية بأداء واجبها الوطني في تأمين ساحل البحر المتوسط تم الاشتباه في أحد مراكب الصيد ويدعى جلاب الخير أثناء إبحاره بالمنطقة شمال مدينة رشيد بالبحر المتوسط، وعلى الفور توجهت إحدى القطع البحرية إليه وتبين وجود 14 مصريا تتراوح أعمارهم بين 12 و20 عاما بجانب 6 أفراد من الطاقم في محاولة لتهريبهم إلى سواحل إيطاليا.

وأضاف أنه تم اقتياد المركب والأفراد إلى ميناء أبي قير البحري حيث تم تقديم الرعاية الطبية والإدارية لهم، وتحويل الواقعة إلى جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.