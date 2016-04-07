تأجيل محاكمة مبارك في "قتل المتظاهرين" إلى 3 نوفمبر

قررت محكمة النقض المصرية اليوم تأجيل جلسة إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في القضية المعروفة إعلامياً بـ"قتل المتظاهرين" في ثورة 25 يناير، لجلسة 3 نوفمبر لإحضار مبارك.

وعقدت المحاكمة بدار القضاء العالي برئاسة المستشار أحمد عبدالقوي، ولم تتمكن الداخلية من إحضار الرئيس الأسبق مبارك.

وكانت وزارة الداخلية قد أرسلت خطابا للمحكمة يفيد بتعذر حضور مبارك بجلسة الخميس بدار القضاء العالي لدواعٍ أمنية واستحالة إحضار المتهم لوسط البلد، وأفاد الخطاب بإمكانية تأمين المحاكمة بالقاعات المخصصة لأكاديمية الشرطة بالقاهرة.

وتغيب الرئيس الأسبق حسني مبارك عن حضور جلسة محاكمته في قضية "قتل المتظاهرين" برغم طلب محكمة النقض بالجلسة الماضية إحضاره في الجلسة.