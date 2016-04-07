قبرص ستسلم خاطف الطائرة المصرية للقاهرة

أعلنت السلطات القبرصية، الأربعاء، أنها وافقت على طلب القاهرة تسليمها المصري سيف الدين مصطفى محمد، الذي أرغم طائرة تابعة لـ"مصر للطيران" على التوجه إلى قبرص في 29 مارس.

وقال مسؤول حكومي إنه سيتم البدء بالإجراءات القانونية لتسليم سيف الدين مصطفى محمد (58 عاماً) للسلطات المصرية.

وأوضح المسؤول القبرصي أنه "تم إعطاء تعليمات للبدء بهذه الإجراءات". ويفترض أن تأخذ هذه العملية أسابيع عدة يبقى خلالها مصطفى محمد محتجزاً حتى تسليمه.

وأرغم الخاطف قائد طائرة "مصر للطيران" بعيد إقلاعها من الإسكندرية إلى القاهرة في ساعة مبكرة من التاسع والعشرين من مارس الماضي، على التوجه إلى قبرص الواقعة على بعد 500 كلم من السواحل المصرية، تحت وطأة التهديد بحزام ناسف تبين لاحقاً أنه مزيف.

وطلب النائب العام المصري من السلطات القبرصية تسليم مصطفى محمد غداة الحادثة، وقد أمر القضاء القبرصي في اليوم نفسه بوضعه قيد الحبس الاحتياطي في قبرص لثمانية أيام.

ووصفت السلطات القبرصية مصطفى بأنه "مضطرب نفسياً" وأكدت أن القضية "لا علاقة لها بالإرهاب".

وعند الوصول إلى مطار لارنكا أفرج الرجل عن القسم الأكبر من الركاب ثم سلم نفسه بدون أية مشاكل بعد ساعات من المفاوضات مع السلطات القبرصية.