مفتي مصر: زيارة الملك سلمان تدعم استقرار المنطقة

أكد مفتي الجمهورية في مصر، شوقي علام، أن الزيارة التاريخية التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى مصر والتي بدأت الخميس من شأنها تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق التام بين الدولتين الشقيقتين لمواجهة المخاطر والتحديات التي تواجه المنطقة العربية.

وشدد مفتي الجمهورية في تصريحات له اليوم الخميس بمناسبة بدء الزيارة على "أن اللقاء بين الرئيس عبدالفتاح السيسي وشقيقه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمثابة "لقاء القمة" في هذه المراحل التاريخية المتعاقبة".

وأوضح مفتي الجمهورية أن اللقاء التاريخي بين الزعيمين من شأنه تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق التام بين القيادتين ونشر المزيد من الاستقرار والأمان في المنطقة العربية. وأشاد بعمق ومتانة العلاقات المصرية - السعودية، مشددا على أنها ضاربة في أعماق التاريخ منذ القدم، ومؤكدا قدرة هذه العلاقات القوية والأخوية على دحر الإرهاب ومواجهة التحديات والمخاطر التي تحيط بالأمة العربية والإسلامية.

وقال: نريد أن نقول إن التعاون مع المملكة العربية السعودية هو نتاج العلاقات الأخوية على مر التاريخ بين الدولتين الشقيقتين، كما أن العلاقات الآن في الجانب الديني تُوجت بتوقيع اتفاقيات، حيث تم توقيع اتفاقية بين دار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف السعودية، فحواها إنتاج خطاب إفتائي رصين وضبط الفتوى.