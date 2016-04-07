"جامعة الملك سلمان".. أول جامعة متكاملة في جنوب سيناء

أول جامعة متكاملة تقام في جنوب سيناء ستكون "جامعة الملك سلمان"، والتي ستنشأ بتمويل من المملكة العربية السعودية.

ومن المتوقع أن تحقق الجامعة، ومقرها مدينة الطور، وما يرافقها من مشروعات أهدافاً عدة في إطار التنمية الشاملة لشبه جزيرة سيناء، التي افتقدت المشروعات التنموية لعقود، ما أثر عليها وعلى سكانها سلباً.

فمنذ أن أعلن محافظ جنوب سيناء عن إنشاء الجامعة بالتعاون مع أحد الصناديق السعودية وما ستقدمه من خدمة لأهالي سيناء، بدأت الخطوات لإقامة أول جامعة متكاملة في المحافظة، حيث سيتم إنشاء الكليات فيها تباعاً، فضلاً عن إنشاء مدينة جامعية للطلبة وأعضاء هيئة التدريس.

ويقول خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن الهدف منها ربط سيناء بالوادي خلال سنتين، مشيراً إلى أهميتها لأهالي سيناء، حيث إنها لن تكون قاصرة على شباب المحافظة فقط.

أهالي مدينة الطور رحبوا بإنشاء الجامعة التي سيبدأ العمل على إنشاءاتها الداخلية خلال مايو المقبل، آملين أن تكون نقلة نوعيةً وحضارية في عاصمة جنوب سيناء والتي ستصبح جاذبة للاستثمارات.

ويأتي إنشاء جامعة الملك سلمان ضمن مشروعات عدة ستمولـها السعودية، وستكون زيارة العاهل السعودي إشارة البدء لها. زيارة سيكون أحد أهم محاورها هو تنمية شبه جزيرة سيناء.

من جانبها، لفتت سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، إلى أن أحد أهم محاور التعاون المصري السعودي هو تنمية سيناء، حيث ستبني المملكة "جامعة الملك سلمان" وطرقا ومدارس ومنطقة صناعية وتجمعات بدوية.

ويؤكـد مراقبون أن هذه المشروعات ستكون أحد أهم الوسائل للقضاء على البـِطالة والأفكار الهدامة وإنهاء الإرهاب في المنطقة، التي تم إهمالها وسكـانـها لعقود طويلة.